Вертолеты, гаубицы и внедорожники. США готовы расширить спектр вооружений для Украины — WP

13 апреля, 09:03
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В новом пакете помощи от США могут оказаться вертолеты Ми-17 (Фото:ukrmilitary.com)

В новом пакете помощи от США могут оказаться вертолеты Ми-17 (Фото:ukrmilitary.com)

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Администрация президента США Джо Байдена готова резко расширить спектр вооружений для военной помощи Украине, сообщает The Washington Post.

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По словам источников издания, новый пакет помощи Украине оценивается в 750 миллионов долларов.

Он включает внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

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При этом чиновники отмечают, что пока неясно, останется ли все это снаряжение в окончательном пакете.

Представитель Пентагона Джон Кирби отказался от комментариев.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Оружие Вертолеты Украина Война России против Украины

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