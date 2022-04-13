Вертолеты, гаубицы и внедорожники. США готовы расширить спектр вооружений для Украины — WP
В новом пакете помощи от США могут оказаться вертолеты Ми-17 (Фото:ukrmilitary.com)
Администрация президента США Джо Байдена готова резко расширить спектр вооружений для военной помощи Украине, сообщает The Washington Post.
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По словам источников издания, новый пакет помощи Украине оценивается в 750 миллионов долларов.
Он включает внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.
При этом чиновники отмечают, что пока неясно, останется ли все это снаряжение в окончательном пакете.
Представитель Пентагона Джон Кирби отказался от комментариев.
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