США работают над поставкой Украины противокорабельных ракет — Белый дом 8 июня, 08:06 Цей матеріал також доступний українською В Белом доме отметили, что США является крупнейшим поставщиком военной помощи Украине (Фото:Mukkesh.Kumar/Mukkesh.Kumar)

В Белом доме заявили, что США вместе с партнерами работают над предоставлением Украине противокорабельных ракет и систем.

В ответ на запрос Голоса Америки чиновник Белого дома подчеркнул, что США работают над тем, чтобы помочь Украине улучшить ее прибрежную оборону.

«В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы ежедневно постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей», — сказал он.

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Чиновник добавил, что США является крупнейшим поставщиком помощи Украине оборонного назначения, и «в дальнейшем будет мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности».

2 июня правительство Швеции объявило о передаче Украины нового пакета военной помощи, который включает стрелковое оружие, противотанковые средства и ракеты для уничтожения российских кораблей.

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