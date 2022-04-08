США рассматривают возможность предоставления Украине новых вооружений — Блинкен

8 апреля, 11:31
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает запросы украинской стороны о предоставлении ей новых, более эффективных вооружений с целью усиления обороноспособности.

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Об этом сообщает Укринформ.

«Мы продолжаем оказывать помощь Украине прямо сейчас. Но ситуация постоянно меняется — появляются новые запросы, они требуют новых систем, которые, по их оценке, действительно помогут и будут эффективными. Мы в Пентагоне проводим анализ, чтобы определить, что действительно будет наиболее эффективным, что Украина может использовать сразу, как только получит, и что мы действительно можем предоставить в короткие сроки», — отметил госсекретарь США.

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Он охарактеризовал это постоянно развивающимся процессом.

Блинкен добавил, что США и союзные страны прислушиваются к запросам украинской стороны по поводу оборонной поддержки и «понимают срочность этого вопроса».

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Оружие Украина Энтони Блинкен Война России против Украины

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