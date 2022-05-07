В частности, артиллерийские снаряды. США предоставит Украине военную помощь на $150 млн

7 мая, 06:45
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Пентагон (Фото:defense.gov)

Пентагон (Фото:defense.gov)

Министерство обороны США сообщило о предоставлении Украине нового пакета безопасности на сумму до 150 миллионов долларов. Среди помощи есть артиллерийские снаряды и противоартиллерийские системы.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

В ведомстве сообщают, что эта помощь должна «удовлетворить критические потребности Украины, поскольку российские войска продолжают наступление в восточной Украине».

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Еще «более 150» украинских солдат в настоящее время проходят подготовку по обращению с американскими гаубицами. (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko) Еще 150 проходят подготовку. США обучили 200 украинских военные обращению с американскими гаубицами — Пентагон

В пакет помощи входят:

25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36;

электронное оборудование для подавления помех;

запчасти к технике.

По данным Пентагона, Соединенные Штаты за президентства Байдена выделили Украине около 4,5 миллиарда долларов безопасности, в том числе примерно 3,8 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Военная помощь Украина-США Пентагон Война России против Украины

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