В частности, артиллерийские снаряды. США предоставит Украине военную помощь на $150 млн
Пентагон (Фото:defense.gov)
Министерство обороны США сообщило о предоставлении Украине нового пакета безопасности на сумму до 150 миллионов долларов. Среди помощи есть артиллерийские снаряды и противоартиллерийские системы.
Война России против Украины — главные события 7 мая
Об этом говорится в сообщении Пентагона.
В ведомстве сообщают, что эта помощь должна «удовлетворить критические потребности Украины, поскольку российские войска продолжают наступление в восточной Украине».
В пакет помощи входят:
25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36;
электронное оборудование для подавления помех;
запчасти к технике.
По данным Пентагона, Соединенные Штаты за президентства Байдена выделили Украине около 4,5 миллиарда долларов безопасности, в том числе примерно 3,8 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.