В частности, артиллерийские снаряды. США предоставит Украине военную помощь на $150 млн 7 мая, 06:45 Цей матеріал також доступний українською Пентагон (Фото:defense.gov)

Министерство обороны США сообщило о предоставлении Украине нового пакета безопасности на сумму до 150 миллионов долларов. Среди помощи есть артиллерийские снаряды и противоартиллерийские системы.



Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом говорится в сообщении Пентагона.



В ведомстве сообщают, что эта помощь должна «удовлетворить критические потребности Украины, поскольку российские войска продолжают наступление в восточной Украине».

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В пакет помощи входят:

25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36;

электронное оборудование для подавления помех;

запчасти к технике.

По данным Пентагона, Соединенные Штаты за президентства Байдена выделили Украине около 4,5 миллиарда долларов безопасности, в том числе примерно 3,8 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

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