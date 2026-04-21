Американские вооруженные силы значительно исчерпали запасы ракет , в частности во время войны с Ираном, что создает угрозу в случае возникновения нового конфликта в течение ближайших нескольких лет, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам осведомленных собеседников издания, за последние семь недель войны США потратили не менее 45% запасов высокоточных ракет, 50% перехватчиков системы THAAD и почти 50% ракет для ПВО Patriot.

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Эти цифры практически совпадают с данными Пентагона, а новый анализ Центра стратегических и международных исследований подтверждает неутешительную картину, добавляет CNN.

Согласно оценкам, для пополнения этих запасов понадобится от трех до пяти лет, даже при условии увеличения производственных мощностей. В то же время, в краткосрочной перспективе США еще имеют достаточно бомб и ракет для ведения боевых действий против Ирана, однако, по мнению аналитиков, этих запасов уже недостаточно для конфликта с равноценным противником, таким как Китай.

Расход запасов ограничивается не только высокоточными ракетами: американские вооруженные силы также использовали примерно 30% ракет Tomahawk, более 20% ракет большой дальности JASSM и примерно 20% ракет SM-3 и SM-6. Восстановление этих запасов, по словам аналитиков, займет не менее 4−5 лет.

27 марта издание The Washington Post со ссылкой на информированных собеседников писало, что американские военные выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны против Ирана. Это вызвало беспокойство среди некоторых чиновников Пентагона из-за быстрого истощения запасов боеприпасов.

Кроме того, по данным Reutrs, в апреле США сообщили европейским союзникам о вероятных задержках поставок американского вооружения, контракты на которое были заключены ранее.

Также Штаты проинформировали Японию о возможных перебоях в поставках заказа на около 400 ракет Tomahawk, которые должны были поступить до марта 2028 года.

Инфографика: NV

15 апреля ZDF опубликовала интервью Владимира Зеленского, в котором украинский президент сказал, что из-за войны в Иране Украина будет получать меньше оружия, в частности ракет к Patriot.

«У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже уже не может быть», — сказал он о боеприпасах к системам ПВО.