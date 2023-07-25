США отреагировали на угрозы Лукашенко Польше 25 июля, 02:51 США (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

США будут защищать территорию НАТО. Так в Госдепе прокомментировали слова самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что боевики ЧВК Вагнер якобы хотят атаковать Польшу.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Укринформ.



Миллер подчеркнул, что США будут защищать «каждый дюйм территории НАТО».

При этом представитель Госдепа заявил, что слова Лукашенко — «это еще один из многих его безответственных комментариев».

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Ранее сообщалось, что в Беларусь заехала уже десятая колонна вагнеровцев.

Аналитики ISW отмечают, что нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу, поскольку одним из условий соглашения Путина — Лукашенко — Пригожина была передача Вагнером такого оружия минобороны РФ.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагерей для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

6 июля наблюдатели Беларускі Гаюн сообщали о пребывании в стране примерно 200 наемников, а уже 15 июля в Беларуси была замечена первая большая колонна ЧВК Вагнер.

За день до этого в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы тренировать белорусские войска в качестве инструкторов.

15 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили появление в Беларуси отдельных групп вагнеровцев. Там заявляли, что страна может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников. В то же время в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех своих военных из Беларуси.