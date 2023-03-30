США будут пытаться вернуть РФ к договору по ядерному оружию — Госдеп 30 марта, 03:10 Российское ядерное оружие на параде в Москве (Фото:EternalGlory0/Twitter)

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США будут пытаться вернуть РФ к договору СНВ о сокращении дальнобойных вооружений.



«Мы считаем, что Россия уже нарушила договор СНВ-ІІІ. Впрочем, в общем контексте США продолжат оценивать следующие шаги по невыполнению РФ договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры», - заявил Пател.

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Он отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от уровня нарушений со стороны РФ.

«Итак, мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований», — заявил представитель Госдепа.

22 февраля Совфед РФ одобрил закон российского диктатора Владимира Путина об остановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях. (ДСНО).

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает количество ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.