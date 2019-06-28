США будут способствовать готовности НАТО отвечать на угрозы РФ — Пентагон Сегодня, 05:01 167 Цей матеріал також доступний українською John Thys/Pool via REUTERS Марк Эспер John Thys/Pool via REUTERS

США приложат все усилия для того, чтобы НАТО был в состоянии отвечать на все современные вызовы и угрозы со стороны России и других стран.

Об этом, выступая на пресс-конференции в рамках встречи министров обороны стран — членов Североатлантического альянса, заявил и.о. министра обороны США Марк Эспер, сообщает Укринформ.

«Какой бы не была форма российской агрессии, Соединенные Штаты продолжат усилия, чтобы адаптировать НАТО к соответствующему уровню сдерживания и обороны, отвечать на угрозы с востока и юга, и противостоять вызовам за пределами Альянса», — подчеркнул руководитель оборонного ведомства США.

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Он напомнил, что в течение 30 лет после падения Берлинской стены Россия продолжает стремиться к контролю над своими соседями и вмешивается в суверенные демократические процессы других стран.

«Военная активность Москвы на Ближнем Востоке, в Венесуэле и в других местах продлевает человеческие страдания и обеспечивает „прикрытие“ для автократов», — подчеркнул Эспер.

Кроме того, заявил глава Пентагона, Россия прилагает значительных усилий для модернизации своих военных, космических и кибер-возможностей, а также планирует потратить $28 млрд до 2020 года на модернизацию своего ядерного потенциала.

«Наконец, Россия не сдерживает обещания в международных соглашениях», — добавил и.о. министра обороны США.

Напомним, 25 июня в Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО.

В среду, 26 июня, министры рассмотрели вопрос продолжающегося нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности. Генсек НАТО призвал Российскую Федерацию к ответственной политике в этом вопросе и отметил, что новая российская ракета 9M729 (SSC-8), разработанная в нарушение ДРСМД, способна поразить европейские города в течение нескольких минут с момента запуска.

«У России еще есть возможность сохранить договор, есть окно возможностей. Конечный срок истекает 2 августа, и мы продолжаем призывать РФ вернуться к выполнению его условий. Если они не вернутся, мы должны ответить. Также мы должны подготовиться к миру без ДРСМД», — заявил генсек.