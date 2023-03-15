США будут следить за совместными учениями Китая, Ирана и России — Кирби

15 марта, 16:26
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

США намерены наблюдать за военными учениями Китая, Ирана и России в Оманском заливе. Это необходимо, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо угроз.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает The Guardian.

«Мы будем наблюдать за ними, мы будем следить за ними, очевидно, чтобы убедиться, что в результате этих учений не возникнет угрозы интересам нашей национальной безопасности или интересам наших союзников и партнеров в регионе», — заявил Кирби.

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Он уточнил, что наблюдение будет проводиться «настолько хорошо, насколько это возможно».

15 марта в Оманском заливе начались военные учения России, Ирана и Китая. В них также примут участие другие страны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Россия Китай Военные учения Российская агрессия Иран Джон Кирби Война России против Украины

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