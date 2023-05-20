США усилят сдерживание РФ в Черноморском регионе — Пентагон 20 мая, 04:56 Черноморский регион (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

США планируют усилить сдерживание России в Черноморском регионе. Этого планируют достигнуть путем объединения сил союзников и проведения совместных учений.

Об этом заявила помощница министра обороны США по вопросам стратегии, планов и возможностей Мара Карлин, передает Укринформ.



«Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с союзниками по НАТО (в Черноморском регионе — ред.) над модернизацией в военной сфере с целью противодействия российской военной угрозе, в том числе путем усиления позиций и проведения учений», — пояснила Карлин.

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По ее словам, такое взаимодействие предполагает расширение обмена информацией с целью общей оценки ситуации в море. Она также отметила, что наращивание сдерживания поможет США справиться с Китаем и Россией, которая сейчас определяется как «острая угроза».

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