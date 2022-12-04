США сосредоточатся на препятствовании поставок оружия из Ирана в РФ

4 декабря, 03:41
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США также будут поддерживать протестующих в Иране (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

США также будут поддерживать протестующих в Иране (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Специальный посол США по Ирану Роберт Малли заявил, что его страна сосредоточиться на препятствовании поставок иранского оружия в РФ и поддержке протестующих.

Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время, США больше не намерены работать над возобновлением соглашения по ядерной программе Ирана.

"Иран не заинтересован в соглашении, и мы сосредоточены на других вещах. Пока можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и пытаясь поддержать фундаментальные стремления иранского народа", - заявил Малли.

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Он подчеркнул, что целью США является "срыв, торможение и санкционное давление" на поставки оружия в РФ из Ирана. Малли отметил, что возможные поставки ракет в РФ или помощь в организации производства оружия "пересекут новые линии".

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Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники, однако утверждал, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

В США это опровергли и подчеркнули, что Иран передавал России дроны летом 2022 года, а также отправил своих военных специалистов на захваченные украинские территории для помощи российским оккупантам.

https://www.youtube.com/watch?v=NYZWZD0Bqw8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Иран Война в Украине Ядерная программа Ирана Война России против Украины

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