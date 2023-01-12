США будут предоставлять Украине необходимые средства для победы, сколько это потребуется — Белый дом

12 января, 00:16
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Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США продолжат оказывать всю необходимую помощь Украине, сколько это потребуется. Штаты предоставляют Украине необходимые средства для победы в войне.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, президент США Джо Байден ранее заверил украинского лидера Владимира Зеленского в приверженности украинскому народу, а также в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько нужно.

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«Мы очень ясно давали это понять и были последовательными в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается, чтобы выиграть в этой войне», — сказала она, отвечая на вопрос, готовы ли США поставлять Украине танки.

Также она заверила, что предоставление военной помощи Украине продолжится и США будет делать это столько, сколько потребуется.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Белый дом Военная помощь Война в Украине Война России против Украины

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