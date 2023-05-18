США будут предоставлять Украине боевые системы с учетом актуальной ситуации — Госдеп

18 мая, 02:17
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Ведант Патель (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

Ведант Патель (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

США вместе с партнерами продолжат оценивать ситуацию в Украине. На основе этого будут принимать решения, какие боевые системы можно предоставить ВСУ в перспективе.

Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель.

«Мы продолжим оценивать с учетом ситуации и обстоятельств в сфере безопасности на местах какие системы имеют смысл», — сказал он.

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Пател подчеркнул, что в последнее время большое внимание уделялось усилению противовоздушной обороны Украины.

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"И сейчас видим, как наши украинские партнеры достаточно успешно применяют эти средства ПВО", - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США и другие партнеры стремятся, чтобы Украина получала эффективные боевые системы как можно быстрее.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Госдеп США Военная помощь Украина-США Война в Украине

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