США будут поддерживать Украину «сколько будет нужно» — Блинкен 20 августа, 07:00 Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут помогать народу Украины «столько, сколько потребуется». Штаты будут продолжать предоставлять дополнительные системы и средства.

«Мужество и сила украинской армии и ее народа чрезвычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и средства… чтобы максимально повлиять на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров», — заявил Блинкен.



Видео дня

Блинкен сообщил, что американский президент Джо Байден настроен «поддерживать народ Украины в защите своей страны от агрессии России столько, сколько потребуется».

Также Блинкен добавил, что украинские вооруженные силы очень эффективно использовали для защиты своей страны предоставленное ранее оружие.

Как сообщалось, США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов, который будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и 105-мм гаубицы.

9 августа Пентагон подтвердил, что США поставили Украине "определенное количество" противорадиолокационных ракет.

8 августа США объявили о передаче Украине 18-го и крупнейшего пакета военной помощи на 1 млрд долларов, включающего боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.