В США растет обеспокоенность сотрудничеством России и Китая — Госдеп 15 февраля, 23:01 Венди Шерман (Фото:REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades/File Photo)

В США все больше обеспокоены партнерством страны-агрессора России и Китая и тем, что КНР поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом заявила заместительница госсекретаря США Венди Шерман в среду, 15 февраля, сообщает CNN.



Шерман сказала, что, по ее оценке, Пекин пытается повысить свой авторитет на международной арене заявлениями о том, что готов выступить посредником между Украиной и страной-агрессором.



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«И в то же время они привержены своему неограниченному партнерству с Россией… Безусловно, мы все больше обеспокоены этим партнерством и поддержкой КНР этого вторжения», — отметила она.

Представительница Госдепа также выразила обеспокоенность сотрудничеством кремлевского режима с Ираном и КНДР. Она подчеркнула, что российский диктатор Путин потерпит стратегическое поражение в Украине, и это «создаст много проблем для тех, кто поддерживает это ужасное вторжение».

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что глава КНР Си Цзиньпин поручил правительству Китая наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.

Во время видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.