США, Австралия, Япония и Филиппины провели совместные морские учения

26 августа, 03:19
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В учениях приняли участие крупнейший эсминец Морских сил самообороны Японии Izumo и эсминец Samidare (иллюстративное фото) (Фото:Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet/Handout via REUTERS)

В учениях приняли участие крупнейший эсминец Морских сил самообороны Японии Izumo и эсминец Samidare (иллюстративное фото) (Фото:Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet/Handout via REUTERS)

США, Австралия, Япония и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает Kyodo.

Учения начались после того, как в начале августа судно китайской береговой охраны обстреляло из водомета зафрахтованный филиппинскими военными катер в Южно-Китайском море.

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В учениях приняли участие крупнейший эсминец Морских сил самообороны Японии Izumo и эсминец Samidare. Кроме того, в учениях участвовали прибрежный боевой корабль ВМС США Mobile, австралийский десантный корабль Canberra, фрегат Anzac, а также истребители F-35A и десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Su.

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Сообщается, что главной целью учений является укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

По словам источников, близких к правительству Японии, совместные учения изначально были запланированы как трехсторонние, поскольку Филиппины планировали отказаться от участия в них.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Япония Военные учения Австралия Филиппины

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