США ударили по позициям КСИР в Сирии в ответ на атаку по американским войскам

24 марта, 07:11
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

США нанесли авиаудар по позициям Корпуса стражей исламской революции на востоке Сирии. Это был ответ на их атаку американских позиций с помощью дрона.

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Так, 23 марта позиции американских военных неподалеку от Хасаки были атакованы, вероятно, с помощью исламского БПЛА. В результате погиб один контрактник, а шесть других военнослужащих были ранены.

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В ответ на это министр обороны США Ллойд Остин по указанию президента Джо Байдена отдал приказ нанести по позициям КСИР на востоке Сирии точечные авиаудары.

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«Как ясно дал понять президент Байден, мы предпримем все необходимые меры для защиты нашего народа и будем всегда реагировать в любое время и в любом месте на наш выбор. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам», — заявил Остин. .

Он также заявил, что всем раненым была оказана помощь на месте, трое из них были эвакуированы в госпиталь сил Коалиции в Ираке.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Сирия Асад Ллойд Остин

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