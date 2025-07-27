Трамп призвал Израиль принимать меры в конфликте с ХАМАС и пообещал помощь сектору Газа

Как сказал президент США, он «не знает», что произойдет после срыва переговоров о прекращении огня и освобождении заложников между властями Израиля с главарями ХАМАС. (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst//File Photo)

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля должны принять решение о дальнейших мерах в секторе Газа — в рамках конфликта с группировкой террористов ХАМАС.

Такое заявление глава Белого дома сделал 27 июля, сообщает агентство Reuters.

Как сказал президент США, он «не знает», что произойдет после срыва переговоров о прекращении огня и освобождении заложников между властями Израиля с главарями ХАМАС.

Реклама

Кроме того, Трамп сказал, что Вашингтон намерен предоставить больше гуманитарной помощи раздираемому войной сектору Газа.

«Они (ХАМАС — ред.) не хотят их (заложников — ред.) возвращать, поэтому Израилю придется принять решение», — сказал президент США.

Ранее, 25 июля, телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя организации World Central Kitchen сообщил, что Израиль разрешил иностранным странам доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ начал наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

7 июля BBC написало, что группировка ХАМАС потеряла контроль над около 80% территории сектора Газа. 5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

6 июля стало известно, что Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, несмотря на требования ХАМАС, которые считаются «неприемлемыми».

20 июля ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала — районе в центре сектора Газа. Ранее израильская армия не применяла здесь сухопутное наступление.

24 июля американские, британские и французские медиа Reuters, ABC News, AP, BBC и AFP заявили, что их журналисты в секторе Газа голодают. В их заявлении было сказано, что в настоящее время журналисты сталкиваются с теми же «ужасными обстоятельствами, что и те, о ком они освещают события».