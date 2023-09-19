Впервые после разрыва зерновой сделки. Из украинского порта в Черноморске вышло судно с зерном — Reuters 19 сентября, 09:58 Зерновой коридор фактически прекратил работу из-за действий российских агрессоров (Фото:Igor Tkachenko / File Photo / Reuters)

Грузовое судно с зерном впервые покинуло украинский порт в Черноморске после разрыва зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что источник не назвал, какое именно судно отплыло, а в базе данных MarineTraffic указано, что утром во вторник, 19 сентября, в Черноморске пришвартовался только турецкий балкер Aroyat.

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В прошлом месяце Украина объявила о гуманитарном коридоре в Черном море, чтобы освободить корабли, которые застряли в ее портах.

16 сентября министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что первые гражданские суда воспользовались временным коридором в Черном море и уже идут в украинские порты.

Кроме того, министр добавил, что с 15 августа временным коридором воспользовалось пять судов, а именно: контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

После этого Россия почти регулярно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, нанося удары по портам и уничтожая украинское зерно.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

В Турции публично заявляли, что вместе с ООН предлагают подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT и разморозить активы роскомпаний ради восстановления зерновой инициативы.