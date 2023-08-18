Первое судно, которое вышло из порта Одессы после окончания зернового соглашения, прибыло в Стамбул — Reuters 18 августа, 09:22 Контейнеровоз Joseph Schulte прибыл в Стамбул (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Первое судно, которое вышло из порта Одессы после окончания зернового соглашения, воспользовавшись временным коридором, прибыло в Стамбул, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга прошел через турецкий Босфор.

Ожидается, что судно встанет на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы 16 августа. Он находился в порту с 23 февраля 2022 года, а затем не мог покинуть его из-за начала полномасштабного вторжения РФ.

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На прошлой неделе Украина объявила о создании временного гуманитарного коридора в Черном море для тех гражданских грузовых судов, которые оказались заблокировані после срыва зерновой сделки.

Предполагается, что коридор будет использоваться в первую очередь для эвакуации судов, застрявших в украинских портах.

17 июля в Кремле заявили о приостановлении действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.



Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.



Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».