Подоляк об увеличение срочной службы в РФ: в Кремле ищут «волшебные пилюли», но у них один финал — трибунал

17 декабря, 22:46
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что власти РФ пытаются отсрочить свое поражение, поэтому планируют увеличить срочную службу до двух лет и проводят непрерывную мобилизацию. Он убежден, что в финале оккупантов все равно ждет трибунал.

«Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, „новое трехдневное наступление“ — кремлевские ревизионисты хватаются за любые волшебные пилюли“, которые позволят хоть как-то отсрочить поражение», — пишет он в Twitter.

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Подоляк добавил, что командование российской армии «даже не Жуков».

«Только косплееры, у которых один финал: трибунал», — подчеркнул он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1604192554559438854

Ранее военный комиссар в Подмосковье Михаил Фотин сказал, что в следующем году сроки службы в армии РФ будут увеличены в полтора, а затем в два раза. После этого из эфира городского телеканала запись удалили, а сам Фотин заявил, что его заявление якобы было смонтировано.

https://www.youtube.com/embed/JD3nwcBGxpw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Международный трибунал Михаил Подоляк

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