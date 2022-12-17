Подоляк об увеличение срочной службы в РФ: в Кремле ищут «волшебные пилюли», но у них один финал — трибунал 17 декабря, 22:46 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что власти РФ пытаются отсрочить свое поражение, поэтому планируют увеличить срочную службу до двух лет и проводят непрерывную мобилизацию. Он убежден, что в финале оккупантов все равно ждет трибунал.

«Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, „новое трехдневное наступление“ — кремлевские ревизионисты хватаются за любые „волшебные пилюли“, которые позволят хоть как-то отсрочить поражение», — пишет он в Twitter.

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Подоляк добавил, что командование российской армии «даже не Жуков».

«Только косплееры, у которых один финал: трибунал», — подчеркнул он.

Ранее военный комиссар в Подмосковье Михаил Фотин сказал, что в следующем году сроки службы в армии РФ будут увеличены в полтора, а затем в два раза. После этого из эфира городского телеканала запись удалили, а сам Фотин заявил, что его заявление якобы было смонтировано.