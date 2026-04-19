Вид на Стамбул с Босфорского моста, 2 ноября 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Анкара хочет открыть границу с Арменией и запустить торговый маршрут между Европой и Азией, позиционируя его как альтернативу Ормузскому проливу .

Об этом пишет газета Financial Times (FT), указывая, Турция рассчитывает открыть границу с Арменией, чтобы разблокировать торговый маршрут между Европой и Азией, который поддержал президент США Дональд Трамп.

Реклама

Издание отмечает, что сейчас погранпереход Алиджан, закрытый 32 года назад, находится в конце тихой дороги, однако Анкара надеется, что этот тупик вскоре превратится в часть глобального торгового узла.

Речь идет о проекте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, Маршрут Трампа за международный мир и процветание), который был поддержан американским лидером в рамках мирных инициатив между Арменией и Азербайджаном.

«Геополитические ставки высоки», — констатирует FT.

Предстоящее открытие пограничного перехода — часть стратегии Анкары по превращению Турции в безопасный торговый хаб для потоков товаров и энергоносителей.

«Мы не знаем, когда откроется граница, дата постоянно меняется. Но все думают, что это произойдет скоро», — приводит издание комментарий одного из турецких пограничников.

С тех пор как Тегеран впервые заговорил о закрытии Ормузского пролива летом 2025 года, Анкара активизировала усилия по продвижению Турции как стабильного альтернативного торгового маршрута.

Средний коридор предполагает сухопутную связь Китая и Европы через Кавказ и Турцию. По словам бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, маршрут способен сократить время доставки грузов с 40 до 12−15 дней по сравнению с морским путем. Потенциал перевозок оценивается в рост с 5 млн до 20 млн т в год.

Европейские чиновники, судя по всему, полны энтузиазма, отмечает FT. Так, еврокомиссар Марта Кос назвала Турцию «важнейшим партнером», а расширение коридора «переломным моментом».

Однако этот проект сталкивается с множеством сложностей, среди которых медленные переправы через Каспийское море, различия в железнодорожной инфраструктуре, а также сложные таможенные процедуры на нескольких границах.

Реклама:

По мнению представителей торговых ведомств и экономистов, идея создания сухопутных маршрутов через Турцию, которые могли бы стать альтернативой морским узким местам в Персидском заливе, является несбыточной в ближайшей перспективе.

FT констатирует, что в будущее TRIPP зависит не только от инвестиций и инженерных решений, но и от политической поддержки США.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии отметил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки к иранским портам или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.

18 апреля спикер Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия заявил, что Иран возвращает жесткий контроль над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.