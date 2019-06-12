Спутниковые снимки показали масштабы наращивания Россией военной мощи в Крыму Сегодня, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Planet Labs/Defense One Батареи С-400 возле Евпатории Planet Labs/Defense One

Россия переместила на территорию оккупированного Крыма дополнительные войска, боевую авиацию и вооружение, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщает издание Defense One со ссылкой на американскую разведку и последние спутниковые снимки.

На спутниковых снимках, сделанных частной компанией Planet Labs в период с января 2018 года по апрель 2019 года, в четырех разных местах запечатлены пять батарей С-400, пять систем ПВО С-300, истребители, а также реконструированные советские военные базы.

Расположение российских ПВО в Крыму / Фото: Planet Labs

Один из сотрудников разведки США пояснил, что, по оценкам американской разведки, Россия «намеренно и систематически» наращивает военную мощь на полуострове. По мнению наблюдателей, эти действия указывают на то, что Москва не планирует возвращать Украине полуостров в ближайшем будущем.

В настоящее время в Крыму расквартированы до 30 тысяч российских военнослужащих. В ближайшие четыре года Москва планирует направить туда еще 13 тысяч военных, сказал представитель разведки США.

По словам собеседника, в Крыму сейчас базируется 81 российский военный вертолет и самолет. «Радиус боевого действия охватывает всю Украину и по ту сторону Черного моря. Это значительно увеличивает возможности нанесения удара, включая потенциальное поражение Ближнего Востока», — заявил он.

Черноморский флот РФ недавно переместил в Крым 10 военных кораблей, с которых возможен запуск крылатых ракет Калибр. Эти ракеты способны поразить цели на расстоянии до 1500 миль. В то же время в России продолжаются разработки улучшенной версии Калибра с боевым радиусом 2800 миль.

Представитель разведки США заявил, что Калибры позволят флоту «наносить удары по целям за пределами Черного моря, включая Южную Европу и Сирию, даже не покидая Севастополя».

В то же время в разведке США отказались подтвердить или опровергнуть заявления украинских чиновников о размещении ядерного оружия в Крыму. По их словам, сведения о наличии ядерных боеголовок на полуострове засекречены. Они добавили, что России не запрещено развертывать ядерное оружие на территориях, которые она считает своей суверенной территорией.

Феодосия / Фото: Planet Labs

Керчь / Фото: Planet Labs

Джанкой / Фото: Planet Labs