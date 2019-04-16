Спутниковые снимки показали активность на главном ядерном комплексе КНДР
Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том,
что на главном ядерном объекте в Северной Корее ведется активность.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новый доклад
вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Сделанные 12 апреля фотографии ядерного научно-исследовательского
центра в Йонбене зафиксировали пять спецвагонов рядом с лабораторией по обогащению
урана и радиохимической лабораторией.
Активность, которая наблюдается на объекте, может
быть связана с переработкой радиоактивного материала в ядерное топливо.
"В прошлом эти спецвагоны, по-видимому, были
связаны с перемещением радиоактивных материалов или работами по их переработке",
- говорится в сообщении CSIS.
Сообщения о возможных работах на территории ядерного
комплекса поступают на фоне договоренностей США и КНДР провести третий саммит между
лидерами стран.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон
хочет ускорить
переговоры по проведению третьей встречи президента США Дональда Трампа и главы
КНДР Ким Чен Ына.
Второй саммит КНДР – США, который прошел в Ханое
27-28 февраля, завершился досрочно, стороны не пришли к согласию по ряду вопросов.
По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались
из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.
В КНДР опровергли слова Трампа, заявив, что Пхеньян
сделал
"реалистичное предложение".