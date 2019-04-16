Спутниковые снимки показали активность на главном ядерном комплексе КНДР Вчера, 23:24 199 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Ким Чен Ын и Дональд Трамп во время саммита 28 февраля REUTERS/Leah Millis

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на главном ядерном объекте в Северной Корее ведется активность.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новый доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Сделанные 12 апреля фотографии ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене зафиксировали пять спецвагонов рядом с лабораторией по обогащению урана и радиохимической лабораторией.

Активность, которая наблюдается на объекте, может быть связана с переработкой радиоактивного материала в ядерное топливо.

"В прошлом эти спецвагоны, по-видимому, были связаны с перемещением радиоактивных материалов или работами по их переработке", - говорится в сообщении CSIS.

Сообщения о возможных работах на территории ядерного комплекса поступают на фоне договоренностей США и КНДР провести третий саммит между лидерами стран.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хочет ускорить переговоры по проведению третьей встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Второй саммит КНДР – США, который прошел в Ханое 27-28 февраля, завершился досрочно, стороны не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР опровергли слова Трампа, заявив, что Пхеньян сделал "реалистичное предложение".