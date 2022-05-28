Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: разрушенная Попасная и позиции оккупантов возле Лимана
Со спутника видны изувеченные оккупантами территории на востоке Украины (Фото:Maxar Technologies)
Спутник зафиксировал последствия массированных артиллерийских обстрелов на Донбассе. Российские оккупанты нанесли значительные разрушения городам Лиман и Попасная на востоке Украины.
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Последствия действий войск российского агрессора видны на свежих спутниковых снимках компании Maxar, сделанных с 25 по 26 мая.
В частности, спутники зафиксировали развернутую российскую артиллерию, бронетанковые подразделения, двигающиеся с севера и востока города в направлении Лимана. Также заметны последствия массированных артиллерийских обстрелов, из-за которых были повреждены десятки домов.
К юго-востоку от Попасной и по всему городу видны значительные разрушения. Российские воинские части можно увидеть дислоцированными в Попасной и по всей территории.
Также зафиксировано, что российские войска дислоцировались в поселке Колодязи, что примерно в 11 километрах северо-восточнее Лимана. Транспортные средства расположены возле построек по всему городу.
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