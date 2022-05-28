Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: разрушенная Попасная и позиции оккупантов возле Лимана

28 мая, 12:24
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Со спутника видны изувеченные оккупантами территории на востоке Украины (Фото:Maxar Technologies)

Со спутника видны изувеченные оккупантами территории на востоке Украины (Фото:Maxar Technologies)

Спутник зафиксировал последствия массированных артиллерийских обстрелов на Донбассе. Российские оккупанты нанесли значительные разрушения городам Лиман и Попасная на востоке Украины.

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Последствия действий войск российского агрессора видны на свежих спутниковых снимках компании Maxar, сделанных с 25 по 26 мая.

Видео дня

В частности, спутники зафиксировали развернутую российскую артиллерию, бронетанковые подразделения, двигающиеся с севера и востока города в направлении Лимана. Также заметны последствия массированных артиллерийских обстрелов, из-за которых были повреждены десятки домов.

Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies
Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies
Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies

К юго-востоку от Попасной и по всему городу видны значительные разрушения. Российские воинские части можно увидеть дислоцированными в Попасной и по всей территории.

Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies
https://twitter.com/Maxar/status/1530313120006123520

Также зафиксировано, что российские войска дислоцировались в поселке Колодязи, что примерно в 11 километрах северо-восточнее Лимана. Транспортные средства расположены возле построек по всему городу.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Спутник Попасна Война на Донбассе Война России против Украины

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