Maxar показала последствия боев на Донбассе со спутника: разрушенная Попасная и позиции оккупантов возле Лимана 28 мая, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Со спутника видны изувеченные оккупантами территории на востоке Украины (Фото:Maxar Technologies)

Спутник зафиксировал последствия массированных артиллерийских обстрелов на Донбассе. Российские оккупанты нанесли значительные разрушения городам Лиман и Попасная на востоке Украины.

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Последствия действий войск российского агрессора видны на свежих спутниковых снимках компании Maxar, сделанных с 25 по 26 мая.

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В частности, спутники зафиксировали развернутую российскую артиллерию, бронетанковые подразделения, двигающиеся с севера и востока города в направлении Лимана. Также заметны последствия массированных артиллерийских обстрелов, из-за которых были повреждены десятки домов.

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

К юго-востоку от Попасной и по всему городу видны значительные разрушения. Российские воинские части можно увидеть дислоцированными в Попасной и по всей территории.

Фото: Maxar Technologies

Также зафиксировано, что российские войска дислоцировались в поселке Колодязи, что примерно в 11 километрах северо-восточнее Лимана. Транспортные средства расположены возле построек по всему городу.

#satellliteimagery over the past 48 hours reveals Russian forces deployed in the town of #Kolodyazi, approximately 11 kilometers northeast of Lyman. Vehicles are positioned near buildings throughout the town. #Ukraine pic.twitter.com/dhoi7WQRoF — Maxar Technologies (@Maxar) May 27, 2022

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