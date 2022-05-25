«Планируют вывезти все, что смогут». Спутники зафиксировали в Мариуполе суда, на которых оккупанты могут красть метал и зерно — Схемы 25 мая, 19:23 Цей матеріал також доступний українською Суда Lady Augusta и Tzarevna в порту Мариуполя, 11 мая 2022 года (Фото:Схемы)

Спутник зафиксировал в оккупированном порту Мариуполя движение грузовых судов, на которых оккупанты могут вывозить металл и зерно. Об этом сообщают Схемы со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

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По информации от администрации Мариупольского порта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами.

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Два из них — это Lady Augusta (Ямайка, Северная Америка) и Tzarevna (Мальта), установили журналисты Схем. 24 мая спутник зафиксировал их у причалов — в частности, где расположен зерновой терминал.

Суда Lady Augusta и Tzarevna возле зернового терминала в порту Мариуполя, 24 мая 2022 года / Фото: Схемы

К причалам по погрузке металла переместились другие три судна: Blue Star-1 (Панама, Центральная Америка), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта), добавили журналисты.

Суда Blue Star-1, Azburg и Azov Concord у причалов для загрузки металла в Мариуполе, 24 мая 2022 года / Фото: Схемы

В комментарии изданию Экономическая правда директор ГП «Мариупольский торговый порт» Игорь Барский сообщал, что на территории предприятия остается около 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью более 170 миллионов долларов. По уточнению Схем Барский отметил, что подавляющее количество металла принадлежит компании «Метинвест» Ринату Ахметову.

Но на территории порта оставался не только металл, утверждают Схемы. Директор порта Игорь Барский сообщил, что там были склады с зерном.

«Это более 3,4 тысячи тонн зерна, оставшихся на складах. Еще 9 тысяч тонн были загружены на одно из судов, но оно уже не смогло выйти из порта», — добавил Барский.

«Оккупанты возобновляют работу порта, и планируют вывезти оттуда все, что смогут. Но выход в море сквозь „старые ворота“ для них может быть непригодным, потому что глубина мало для большинства бортов, которые там находятся, а „новые ворота“ остаются, по нашей информации, заблокированными», — рассказал в комментарии Схемам городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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