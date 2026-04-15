Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, который затем использовал для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке, говорится в расследовании Financial Times .

Журналисты, ссылаясь на утечку иранских документов, сообщают, что речь идет о спутнике TEE-01B. Он был приобретен Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции в конце 2024 года.

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Соласно полученным данным, иранские военные командиры позже поручили использовать спутник для слежки за ключевыми американскими военными объектами. Снимки были сделаны в марте до и после ударов беспилотников и ракет по этим военным объектам, уточняет FT.

TEE-01B был построен и запущен китайской компанией Earth Eye Co, которая предлагает «доставку на орбиту». Журналисты объясняют, что по этой моделе космические аппараты, запущенные в Китае, передаются зарубежным заказчикам после достижения орбиты.

Журналисты отмечают, что использование КСИР спутника китайского производства во время войны, вероятно, будет крайне деликатным вопросом для всего региона.

Согласно данным, которые получило издание, спутник делал снимки авиабазы ​​принца Султана в Саудовской Аравии 13, 14 и 15 марта. При этом 14 марта президент США Дональд Трамп подтвердил, что пять самолетов-заправщиков ВВС США получили повреждения.

Спутник также вел наблюдение за авиабазой Муваффак Салти в Иордании и местами, расположенными вблизи военно-морской базы Пятого флота США в Манаме, Бахрейн, и аэропорта Эрбиля, Ирак, примерно в то время, когда КСИР взял на себя ответственность за нападения на объекты в этих районах.

«Этот спутник явно используется в военных целях, поскольку им управляет Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции, а не гражданская космическая программа Ирана. Ирану действительно необходимы эти предоставленные из-за рубежа возможности во время этой войны, поскольку они позволяют Корпусу стражей исламской революции заранее идентифицировать цели и проверять успешность своих ударов», — заявила эксперт по Ирану из университета Sciences Po Николь Граевски.

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Спутник TEE-01B способен получать изображения с разрешением примерно в полметра, что сопоставимо с фото от западных спутников.

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Китай будет иметь «большие проблемы», если начнет поставлять оружие в Иран.

11 апреля телеканал CNN сообщил, что, по оценке разведки США, Китай может готовить поставки систем ПВО Ирану, несмотря на действие двухнедельного перемирия и официальные возражения Пекина.

Инфографика: NV

Разведданные свидетельствуют, что Иран может использовать период перемирия для пополнения своего арсенала при поддержке иностранных партнеров. По словам двух источников, Китай, вероятно, пытается организовать поставки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение вооружений.

Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах (MANPADS), которые представляют серьезную угрозу для самолетов США и могут быть использованы в случае срыва перемирия, добавили в CNN.

В посольстве Китая в Вашингтоне опровергли эту информацию, заявив, что Пекин «не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта», а подобные утверждения не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что Китай последовательно выполняет свои международные обязательства и призвали США «воздержаться от безосновательных обвинений».