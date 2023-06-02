США созвали Совбез ООН из-за запуска военного спутника КНДР 2 июня, 02:44 Первая попытка Северной Кореи вывести на орбиту военный спутник 31 мая (Фото:KCNA via REUTERS)

США созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения намерений КНДР повторно запустить военный спутник-разведчик. КНДР заявила о потере своего военного разведывательного спутника во время попытки его запуска в космос.

Об этом сообщает Reuters.



Первая попытка Северной Кореи вывести на орбиту военный спутник, которая состоялась 31 мая, не обвенчалась успехом. Однако Пхеньян сообщил, что выполнит необходимые меры по устранению проблем и проведет второй запуск в ближайшее время.

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Вашингтон осудил подобные усилия и заявил, что КНДР использует технологию баллистических ракет, которая нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и создает риск дестабилизации ситуации безопасности в регионе и за его пределами.

«Опасные и дестабилизирующие ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе», — отметил министр обороны США Ллойд Остин.

Сообщается, что заседание Совбеза ООН было созвано США совместно с Албанией, Эквадором, Францией, Японией, Мальтой и Великобританией.

Утром 31 мая в Японии и Южной Корее объявили воздушную тревогу после того, как КНДР запустила космическую ракету-носитель. Однако ракета не пролетала над территорией Японии.

30 мая КНДР заявила, что запустит свой первый военный разведывательный спутник для прямого наблюдения за военной деятельностью США. В результате, Южная Корея и США начали крупнейшие в истории совместные военные учения.

29 мая министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал Силам самообороны уничтожить любые баллистические ракеты, которые будут приближаться к стране после объявления Северной Кореей о планах запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня.