Споры между странами-членами ЕС относительно дополнительного финансирования могут угрожать военной поддержке Украины — FT 29 августа, 13:55 Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Финансовая помощь Евросоюза для Украины задерживается из-за резких разногласий между государствами-членами, беспокойства относительно национальных бюджетов и роста расходов в Брюсселе. Это угрожает потоку финансовой поддержки для Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, запрос Брюсселя на 86 млрд евро дополнительного финансирования для обеспечения поддержки Украины на четыре года, «разделил» стран-членов и привел к обсуждениям по уменьшению суммы и продлению сроков утверждения.

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Сообщается, что во вторник, 29 августа, министры ЕС возобновят консультации после летнего перерыва, при этом поддержка Украины будет главной темой повестки дня на встречах министров обороны и иностранных дел.

Переговоры о финансировании были осложнены из-за того, что Еврокомиссия объединила финансовую поддержку для Украины с требованиями пополнения бюджета ЕС. Многие государства-члены заявили, что хотя дополнительная финансовая поддержка для Украины является разумной, другие элементы пакета являются результатом внутренней проблемы управления бюджетом ЕС, которая не требует дополнительных средств.

Отмечается, что Германия и Нидерланды возглавили сопротивление, утверждая, что «затягивание поясов» в национальном бюджете из-за роста процентных ставок и требований по заработной плате также должно быть отражено в Брюсселе.

«Время неподходящее… Правительствам приходится самим принимать сложные решения, и теперь Брюссель просит их сделать больше… Откровенно говоря, Брюсселю нужны наши деньги, чтобы повысить зарплаты Комиссии в соответствии с инфляцией — это не лучшая внутриполитическая платформа для национального лидера», — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

Спор закладывает основу для того, что, как ожидается, станет одним из самых насыщенных переговоров ЕС до конца этого года.

В декабре 2022 года Европейский Союз согласовал предоставление Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи.



16 января 2023-го Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно ее предоставления.

Ранее сообщалось, что Евросоюз покроет почти половину всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.

22 августа ЕС предоставил Украине транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро. Это был седьмой транш макрофинансовой помощи, которую получила Украина.