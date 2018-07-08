Спонсор Brexit 11 раз встречался с послом России - СМИ

Один из главных спонсоров выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) бизнесмен Аррон Бэнкс провел как минимум 11 тайных встреч с послом России, пишет The Observer. Издание отмечает, что это гораздо больше, чем он признавал раньше.

The Observer ссылается на документы, из которых следует, что посольство РФ направляло Бэнксу еще четыре приглашения, однако неизвестно, были ли они приняты. Встречи происходили перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза и в течение двух месяцев после него.

Газета подчеркивает, что количество таких закрытых переговоров, о которых стало известно, возрастает уже в третий раз. 10 июня после публикаций The Sunday Times Бэнкс признал, что обедал с российским послом в Великобритании Александром Яковенко два раза.

"Я никогда в жизни не видел столь запутанной истории. Да, я дважды обедал с российским послом и у нас были деловые контакты. И что?" - сказал тогда бизнесмен.

The Sunday Times утверждала, что Бэнкс участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией, и обсуждал свой бизнес с российскими официальными лицами, в том числе с послом. The Observer пишет, что после этого Бэнкс признал факт еще двух встреч.

В начале ноября 2017 года в Великобритании избирательная комиссия, изучающая возможность вмешательства в референдум по выходу страны из ЕС, открыла отдельное расследование в отношении Аррона Бэнкса. Целью расследования стало установление происхождения средств, которые бизнесмен и его фирма внесли в качестве пожертвования в фонд, финансировавший кампанию по Brexit. Речь идет о сумме £2,36 млн, которую внесла компания миллионера (еще £6 млн Бэнкс пожертвовал от своего имени).​ Внимание следователей привлек и тот факт, что Аррон Бэнкс женат на россиянке Екатерине Падериной.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей.