Германия передала Украине боеприпасы для MARS II и пулеметы MG3 16 ноября, 15:37 РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

Правительство Германии на этой неделе отправило новую партию военной помощи Украине, которая включает боеприпасы для РСЗО MARS II и пулеметы MG3.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

За последнюю неделю Берлин предоставил Украине:

снаряды для РСЗО MARS II;

8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh ( ранее: 5);

ранее: 5); 39 защищенных внедорожников, принадлежавших пограничной службе Германии ( ранее: 22);

ранее: 22); запчасти крупнокалиберного пулемета М2;

30 пулеметов MG3 для бронированных эвакуационных машин ( ранее: 6);

ранее: 6); 116 полевых обогревателей;

28 датчиков защиты от дронов и глушителей ( ранее: 18);

ранее: 18); 20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;

4 погрузчика ( ранее: 3).

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Также Берлин уточнил, что передаст десять мобильных и защищенных устройств разминирования. Ранее Германия обещала передать Украине четыре машины этого типа.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.