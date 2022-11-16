Германия передала Украине боеприпасы для MARS II и пулеметы MG3
РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)
Правительство Германии на этой неделе отправило новую партию военной помощи Украине, которая включает боеприпасы для РСЗО MARS II и пулеметы MG3.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
За последнюю неделю Берлин предоставил Украине:
- снаряды для РСЗО MARS II;
- 8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh (ранее: 5);
- 39 защищенных внедорожников, принадлежавших пограничной службе Германии (ранее: 22);
- запчасти крупнокалиберного пулемета М2;
- 30 пулеметов MG3 для бронированных эвакуационных машин (ранее: 6);
- 116 полевых обогревателей;
- 28 датчиков защиты от дронов и глушителей (ранее: 18);
- 20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;
- 4 погрузчика (ранее: 3).
Также Берлин уточнил, что передаст десять мобильных и защищенных устройств разминирования. Ранее Германия обещала передать Украине четыре машины этого типа.
11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T.
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.