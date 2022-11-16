Германия передала Украине боеприпасы для MARS II и пулеметы MG3

16 ноября, 15:37
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РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

Правительство Германии на этой неделе отправило новую партию военной помощи Украине, которая включает боеприпасы для РСЗО MARS II и пулеметы MG3.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

За последнюю неделю Берлин предоставил Украине:

  • снаряды для РСЗО MARS II;
  • 8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh (ранее: 5);
  • 39 защищенных внедорожников, принадлежавших пограничной службе Германии (ранее: 22);
  • запчасти крупнокалиберного пулемета М2;
  • 30 пулеметов MG3 для бронированных эвакуационных машин (ранее: 6);
  • 116 полевых обогревателей;
  • 28 датчиков защиты от дронов и глушителей (ранее: 18);
  • 20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;
  • 4 погрузчика (ранее: 3).

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Также Берлин уточнил, что передаст десять мобильных и защищенных устройств разминирования. Ранее Германия обещала передать Украине четыре машины этого типа.

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.

https://www.youtube.com/embed/Jo2D9C5ZDs8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Войска РФ РСЗО

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