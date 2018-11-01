01 ноября 2018, четверг

Список достойных людей за небольшим исключением. Порошенко отреагировал на санкции России против Украины

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По словам Порошенко, санкции РФ не были неожиданностью

По словам Порошенко, санкции РФ не были неожиданностью

России нужно забрать свои войска из Украины вместо того, чтобы бряцать оружием посредством санкций, заявил президент Петр Порошенко в ответ на внесение украинских граждан и компаний в санкционные списки РФ.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины", - сказал он на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Глава украинского государства подчеркнул, что решение о санкциях не было неожиданным.

"За небольшим исключением это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства", - добавил Порошенко.

Он также сказал, что нахождение в списке воспринимается в Украине "как какая-то государственная награда".

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.

Кто попал в санкционный список РФ

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