Спикер Палаты представителей отклонил просьбу Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса 21 сентября, 17:44 Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Маккарти сказал, что Зеленский попросил о совместном заседании, но у Конгресса не было времени из-за напряженной законодательной недели, поэтому для президента организуют встречу с группой законодателей от обеих партий. По его словам, то же самое Конгресс делал ранее для премьер-министров Великобритании и Италии во время их визитов.

Видео дня

Ранее газета The New York Times писала, что лидер большинства в Сенате (верхней палате Конгресса) демократ Чак Шумер организовал для Зеленского закрытое заседание в Капитолии для всех 100 сенаторов. Членам Палаты представителей, которые хотят услышать мнение Зеленского, придется встретиться с ним за пределами Капитолийского холма — в Национальном архиве 21 сентября. В то же время Кевин Маккарти планирует лично встретиться с Зеленским.

NYT отмечала, что нынешний визит президента Украины проходит на фоне протестов десятков республиканцев против последней просьбы президента Джо Байдена выделить 24 миллиардов долларов на дополнительную военную и гуманитарную помощь для Украины.

Новость дополняется