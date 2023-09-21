Спикер Палаты представителей отклонил просьбу Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса

21 сентября, 17:44
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Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти в четверг, 21 сентября, заявил, что отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса из-за занятости законодателей, сообщает NBC News.

Маккарти сказал, что Зеленский попросил о совместном заседании, но у Конгресса не было времени из-за напряженной законодательной недели, поэтому для президента организуют встречу с группой законодателей от обеих партий. По его словам, то же самое Конгресс делал ранее для премьер-министров Великобритании и Италии во время их визитов.

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Ранее газета The New York Times писала, что лидер большинства в Сенате (верхней палате Конгресса) демократ Чак Шумер организовал для Зеленского закрытое заседание в Капитолии для всех 100 сенаторов. Членам Палаты представителей, которые хотят услышать мнение Зеленского, придется встретиться с ним за пределами Капитолийского холма — в Национальном архиве 21 сентября. В то же время Кевин Маккарти планирует лично встретиться с Зеленским.

NYT отмечала, что нынешний визит президента Украины проходит на фоне протестов десятков республиканцев против последней просьбы президента Джо Байдена выделить 24 миллиардов долларов на дополнительную военную и гуманитарную помощь для Украины.

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Редактор: Нина Григорская
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