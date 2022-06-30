«Рано радуется». Спикер Госдумы РФ в хамской манере ответил на слова Столтенберга о том, что Россия получит больше НАТО у своих границ 30 июня, 12:02 Вячеслав Володин (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в хамской манере ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страна-агрессор Россия получит больше альянса у своих границ.

«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — написал он в Telegram.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг констатировал, что все попытки российского диктатора Владимира Путина закрыть двери НАТО потерпели полнейшее фиаско.

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По словам Столтенберга, напав на Украину в попытке помешать расширению НАТО на Восток, Путин достиг совершенно противоположного результата.

«Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что наши двери открыты, а также то, что президент Путин не достиг успехов в том, чтобы закрыть дверь НАТО. Наоборот. Это совершенно противоположно тому, что он хотел. Он хотел меньше НАТО, но президент Путин получил больше НАТО, так как Финляндия и Швеция присоединиться к нашему альянсу», — сказал генсек.



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