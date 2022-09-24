Обмен командиров Азова: спикер Эрдогана рассказал, как происходило согласование списков 24 сентября, 11:36 Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар разговаривает по мобильному телефону (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин рассказал детали согласования списков на обмен командиров Азова.

Об этом сообщает CNN Türk.

По его словам, Турция не делала много публичных заявлений, пока вопрос не был решен.

«Наш президент очень тепло относился к этому вопросу, мы обсуждали этот вопрос со своими коллегами примерно три-три с половиной месяца. 15 имен не согласовали. Этот список не дошел до Львова (встречи Зеленского и Эрдогана — ред), в конце он сократился до пяти фамилий. Эти пять человек останутся у нас в безопасности, пока война не закончится», — сказал он.

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Фото: НВ

Калин добавил, что турецкие власти предложили командирам Азова остаться в Турции, а украинская сторона имела конструктивную позицию.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

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