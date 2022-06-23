Фантазии кремлевского режима. Мирное урегулирование возможно только после выполнения Украиной «всех требований» страны-агрессора РФ — Песков 23 июня, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Спикер диктатора Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь начавшего войну против Украины российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование возможно только после того, как Украина «примет все требования» агрессора.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», — сказал Песков.

На просьбу уточнить, что это за требования, представитель диктатора ответил, что «Украина прекрасно знает все».

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.