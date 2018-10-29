29 октября 2018, понедельник

Спецслужбы Чехословакии следили за Дональдом Трампом - The Guardian

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По данным СМИ, спецслужбы Чехословакии вели слежку за Трампом

По данным СМИ, спецслужбы Чехословакии вели слежку за Трампом

Служба государственной безопасности Чехословакии (StB) вела слежку за нынешним президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить информацию о высших эшелонах американского правительства, сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что слежка была установлена после свадьбы Трампа и Иваны Зельничковой в 1977 году. Операция курировалась агентами из города Злин, где родилась и выросла Ивана Зельничкова, а также из Праги. Отец Иваны Зельничковой Милош регулярно сообщал чехословацкой спецслужбе о визитах дочери и о деловой активности зятя в Нью-Йорке. Зельничек был записан в StB как "тайный доносчик". Он сотрудничал с секретной службой до самого конца коммунистического режима.

Бывший сотрудник службы государственной безопасности Чехословакии Властимил Данек подтвердил изданию информацию о спецоперации. По его словам, Трампом интересовались и в первом отделе службы в Праге.

Из документов, доступных изданию, не следует, что чехословацкие спецслужбы передавали КГБ СССР информацию о Трампе. Однако газета подчеркивает, что стороны сотрудничали на регулярной основе, а некоторые агенты из Чехословакии работали напрямую на КГБ.

Масштабы слежки КГБ за Трампом неизвестны, так как все связанные с этим документы по прежнему засекречены. Архивы чехословацкой StB были рассекречены в 1990-х годах, но значительная часть документов была уничтожена к моменту падения коммунистического режима.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове