Спецпрокурор Мюллер заинтересовался пожертвованием $150 тысяч от Пинчука в фонд Трампа - СМИ

По данным СМИ, крупная сумма от Пинчука стала платой за выступление Трампа на YES

Спецпрокурор Роберт Мюллер заинтересовался пожертвованием украинского миллиардера Виктора Пинчука в размере 150 тысяч долларов в фонд президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на нескольких осведомленных источников.

По данным издания, следователи направили в Trump Organization запросы по вопросам, которые касаются ведения бизнеса с иностранными компания. В ответ они получили документ, где было зафиксировано пожертвование на сумму 150 тысяч долларов от украинского олигарха Пинчука в фонд Трампа.

Оплата прошла в сентябре 2015 года. В обмен Трамп должен был 20 минут выступать на конференции Ялтинская Европейская Стратегия YES в режиме видеовключения.

Вклад Пинчука стал самым большим от посторонних доноров за весь 2015 год, не учитывая пожертвований самого Трампа.

Отмечается, что платеж от Пинчука "любопытен тем, что он прошел во время избирательной кампании от иностранца и выглядел как попытка купить влияние".

Бывший начальник одного из налоговых подразделений, который осуществляет надзор за увольнением организаций от налогообложения, назвал пожертвование "необычной суммой за слишком короткую речь".

По данным СМИ, эта информация показала, что Мюллер в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы в США, интересуется источником поступления денег не только из РФ. Пока неясно, какие еще платежи находятся в поле его зрения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР провели обыск в офисе личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна.

Обыск был связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Трамп назвал такие действия "охотой на ведьм".

Виктор Пинчук – миллиардер, олигарх, один из самых богатых украинцев, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы. На конец 2017 года его состояние оценивалось в $1,4 млрд.