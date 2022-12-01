Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины 1 декабря, 11:58 Франция работает над созданием спецтрибунала с европейскими и украинскими партнерами (Фото:Jonas Allert/Unsplash)

Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Франции.

Отмечается, что работа проходит совместно с европейскими и украинскими партнерами.

«Борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине после агрессии России, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в этих преступлениях», — отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

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Там добавили, что Париж во время визита посла Украины по особым поручениям Антона Кориневича подтвердил свое желание углубить совместную работу с Киевом в борьбе с безнаказанностью.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на решение Франции начать работу по созданию спецтрибунала.

Он также поблагодарил Париж за то, что партнеры приняли аргументы Киева.

«Международный трибунал должен судить президента РФ и его приближенных за преступление агрессии против Украины. Спасибо нашим партнерам, что приняли наши аргументы. Мы продолжаем нашу совместную работу», — отметил Ермак в Twitter.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. После этого войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В результате атак почти вся Украина осталась без света и связи.