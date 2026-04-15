Исландия и Польша подтвердили готовность присоединиться к соглашению, необходимому для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что с подтверждениями от 17 стран Украина официально пересекла минимальный юридический порог, необходимый для вынесения соглашения на голосование.

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«Мы благодарны нашим исландским и польским партнерам за этот важный шаг. Это знаменует собой поворотный момент: с 17 подтверждениями мы официально пересекли юридический минимум в количестве государств-членов, необходимых для голосования за соглашение», — написал Сибига.

По словам Сибиги, речь идет о расширенном частичном соглашении по Руководящему комитету Специального трибунала. Именно этот формат, как он отметил, теперь может быть вынесен на рассмотрение и принят во время заседания Комитета министров Совета Европы на уровне министров в Кишиневе 14−15 мая.

Глава МИД подчеркнул, что это стало «поворотным моментом» в процессе создания трибунала. Он также напомнил, что менее чем год назад, 9 мая 2025 года во Львове, министры иностранных дел европейских стран дали политический старт этой инициативе, а теперь уже подготовлены все необходимые правовые шаги для ее запуска.

Сибига добавил, что Украина продолжит собирать поддержку для присоединения к соглашению — как среди государств-членов Совета Европы, так и за его пределами. Он призвал другие страны присоединяться к процессу, подчеркнув, что ответственность за преступление агрессии должно охватить все военно-политическое руководство РФ.

В конце марта Сибига сообщал, что Украина уже имела 8 подтверждений готовности государств присоединиться к расширенному частичному соглашению по спецтрибуналу. Теперь, после решений Исландии и Польши, количество таких подтверждений возросло до 17.