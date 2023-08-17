Спецтрибунал должен осудить около 20 российских должностных лиц — МИД

17 августа, 23:47
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Флаг страны-агрессора РФ (Фото:Evgeni Tcherkasski / Pixabay)

Флаг страны-агрессора РФ (Фото:Evgeni Tcherkasski / Pixabay)

Спецтрибунал за российские преступления против Украины должен привлечь к ответственности около 20 представителей политического и военного руководства РФ.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич в эфире Укринформ.

«Преступление агрессии — это элитарное преступление, оно может совершаться только теми лицами, которые находятся в должности или фактически в состоянии давать приказы на ведение агрессивной войны. То есть вероятно — это будет решать трибунал (относительно преступления агрессии России против Украины — ред.), это будут решать судьи, кого привлекать к ответственности… Это, возможно, может быть 20 человек — топ-представителей политического и военного руководства РФ», — сказал Кориневич.

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По его словам, это могут быть постоянные члены Совбеза России, которые принимали решение об агрессии против Украины, а также те, кто осуществлял шаги во исполнение этого решения — командующие родов войск, командующие Росгвардии, вооруженных сил РФ.

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В то же время, как акцентировал дипломат, это не означает, что наказание ограничится условными 20-ю топ-чиновниками РФ, а все остальные не должны нести ответственности.

«Должны, просто за другие преступления, в частности за военные преступления и преступления против человечности и геноцид — в национальных судах Украины и других государств мира или в Международном уголовном суде. То есть то, что преступление агрессии элитарное и за него, очевидно, не будет наказано большое количество лиц, не означает, что основной массив российских военных преступников — эти тысячи и тысячи — останутся безнаказанными», — подытожил посол по особым поручениям МИД.

Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич ранее сообщал, что Украина формирует коалицию по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии. По его словам, в нее уже вошли 38 стран и несколько международных организаций.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины специальный трибунал

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