Кулеба призвал Европарламент поддержать создание спецтрибунала для властей РФ

17 января, 16:28
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Дмитрий Кулеба (Фото:Facebook/UkraineMFA)

Дмитрий Кулеба (Фото:Facebook/UkraineMFA)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал депутатов Европарламента на этой неделе принять резолюцию о создании Специального трибунала для политического и военного руководства страны-агрессора России.

«Я призываю депутатов Европарламента поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, приняв соответствующую резолюцию на этой неделе», — написал Кулеба в Twitter.

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Министр подчеркнул, что политическое и военное руководство России должно быть привлечены к ответственности.

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Ранее Кулеба заявлял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

В конце сентября президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания специального международного трибунала.

https://www.youtube.com/embed/_SeZAt_v5Qo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Европарламент Международный трибунал Дмитрий Кулеба специальный трибунал

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