В коалицию по созданию спецтрибунала для РФ вошли уже около 40 стран 18 июля, 16:50 Бахмут после российских обстрелов (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

В коалицию по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины вошли уже около 40 стран.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич на брифинге во вторник, 18 июля.

Он объяснил, что эта коалиция обсуждает различные вопросы организации трибунала по обеспечению ответственности за преступления агрессии в Украине.

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Кориневич сообщил, что в коалицию уже входят представители 38 государств и нескольких международных организаций.

Причем коалиция уже провела несколько встреч и у нее есть план работы на новый семестр.

Посол добавил, что коалиция будет продолжать дискуссии, чтобы найти решение по созданию трибунала.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-саммит лидеров стран Core Group по созданию спецтрибунала, посвященного преступлению агрессии против Украины, в нем приняли участие 37 стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.



Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.