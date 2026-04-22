Спецтрибунал для России становится реальностью: что нужно знать о структуре, от которой будут ждать приговора для Кремля

Уже 20 стран официально подтвердили, что готовы присоединиться к созданию Спецтрибунала относительно преступления агрессии против Украины . Это означает, что преодолен минимальный юридический порог в 16 стран, после чего может быть запущена процедура создания такого трибунала.

«С учетом Франции и Украины мы имеем уже 20 государств, которые формально подтвердили готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это уже достаточно широкий круг партнеров, чтобы говорить о сформированной коалиции государств, которые готовы двигать этот процесс к практическому результату», — пояснила 20 апреля в комментарии Укринформу заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая.

Реклама

Поворотный момент на этом на пути произошел в середине апреля 2026 года, когда Исландия и Польша подтвердили готовность присоединиться к соглашению, необходимому для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, именно тогда количество подтверждений от стран достигло 17, а значит Украина официально пересекла минимальный юридический порог, необходимый для вынесения соглашения на голосование.

По словам Сибиги, речь идет о расширенном частичном соглашении по руководящему комитету Специального трибунала. Именно этот формат теперь может быть вынесен на рассмотрение и принят во время заседания Комитета министров Совета Европы на уровне министров в Кишиневе 14−15 мая.

В своей инфографике NV рассказывает важнейшие факты, которые стоит знать о предстоящем Специальном трибунале по преступлению агрессии РФ.

Это будет первый со времен Второй мировой войны отдельный Спецтрибунал за преступление агрессии и третий в истории

Инфографика: NV

Основные задачи спецтрибунала относительно военных преступлений России:

проведение расследований

выдвижение обвинений

проведение судебных производств

вынесение приговоров о преступлении агрессии

Работа трибунала предусматривает две фазы:

Skeleton Tribunal ( назначение работников, утверждение правил, создание административной и технической инфраструктуры)

назначение работников, утверждение правил, создание административной и технической инфраструктуры) Full-fledged Tribunal ( выполнение основных задач института)

Путь к созданию спецтрибунала

апрель 2024 года

На международной конференции Восстановление справедливости для Украины 44 страны поддержали запуск отдельного трибунала относительно преступлению агрессии против Украины

Реклама:

9 мая 2025 года

Министры иностранных дел стран ЕС одобрили создание трибунала

25 июня 2025 года

Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании спецтрибунала

13 октября 2025 года

ЕС объявил о выделении €10 млрд на создание спецтрибунала

февраль 2026 года

В Гааге и Страсбурге начала работу группа, которая готовит организационный запуск трибунала

14−15 мая 2026 года

Возможно принятие расширенного частичного соглашения о руководящем комитете

20 стран официально подтвердили намерение присоединиться к созданию спецтрибунала:

Австрия

Великобритания

Исландия

Испания

Эстония

Коста-Рика

Латвия

Литва

Люксембург

Молдова

Германия

Нидерланды

Норвегия

Словения

Польша

Португалия

Франция

Хорватия

Швеция

Украина

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Украина продолжит собирать поддержку для присоединения к соглашению — как среди государств-членов Совета Европы, так и за его пределами. Сибига призвал другие страны присоединяться к процессу, подчеркнув, что ответственность за преступление агрессии должно охватить все военно-политическое руководство РФ.