Спецтрибунал для России становится реальностью: что нужно знать о структуре, от которой будут ждать приговора для Кремля
Украинский военный возле мишеней для стрельбы с портретом Владимира Путина (Фото: Reuters)
Уже 20 стран официально подтвердили, что готовы присоединиться к созданию Спецтрибунала относительно преступления агрессии против Украины. Это означает, что преодолен минимальный юридический порог в 16 стран, после чего может быть запущена процедура создания такого трибунала.
«С учетом Франции и Украины мы имеем уже 20 государств, которые формально подтвердили готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это уже достаточно широкий круг партнеров, чтобы говорить о сформированной коалиции государств, которые готовы двигать этот процесс к практическому результату», — пояснила 20 апреля в комментарии Укринформу заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая.
Поворотный момент на этом на пути произошел в середине апреля 2026 года, когда Исландия и Польша подтвердили готовность присоединиться к соглашению, необходимому для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Как подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, именно тогда количество подтверждений от стран достигло 17, а значит Украина официально пересекла минимальный юридический порог, необходимый для вынесения соглашения на голосование.
По словам Сибиги, речь идет о расширенном частичном соглашении по руководящему комитету Специального трибунала. Именно этот формат теперь может быть вынесен на рассмотрение и принят во время заседания Комитета министров Совета Европы на уровне министров в Кишиневе 14−15 мая.
В своей инфографике NV рассказывает важнейшие факты, которые стоит знать о предстоящем Специальном трибунале по преступлению агрессии РФ.
Это будет первый со времен Второй мировой войны отдельный Спецтрибунал за преступление агрессии и третий в истории
Основные задачи спецтрибунала относительно военных преступлений России:
- проведение расследований
- выдвижение обвинений
- проведение судебных производств
- вынесение приговоров о преступлении агрессии
Работа трибунала предусматривает две фазы:
- Skeleton Tribunal (назначение работников, утверждение правил, создание административной и технической инфраструктуры)
- Full-fledged Tribunal (выполнение основных задач института)
Путь к созданию спецтрибунала
- апрель 2024 года
На международной конференции Восстановление справедливости для Украины 44 страны поддержали запуск отдельного трибунала относительно преступлению агрессии против Украины
- 9 мая 2025 года
Министры иностранных дел стран ЕС одобрили создание трибунала
- 25 июня 2025 года
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании спецтрибунала
- 13 октября 2025 года
ЕС объявил о выделении €10 млрд на создание спецтрибунала
- февраль 2026 года
В Гааге и Страсбурге начала работу группа, которая готовит организационный запуск трибунала
- 14−15 мая 2026 года
Возможно принятие расширенного частичного соглашения о руководящем комитете
20 стран официально подтвердили намерение присоединиться к созданию спецтрибунала:
- Австрия
- Великобритания
- Исландия
- Испания
- Эстония
- Коста-Рика
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Молдова
- Германия
- Нидерланды
- Норвегия
- Словения
- Польша
- Португалия
- Франция
- Хорватия
- Швеция
- Украина
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Украина продолжит собирать поддержку для присоединения к соглашению — как среди государств-членов Совета Европы, так и за его пределами. Сибига призвал другие страны присоединяться к процессу, подчеркнув, что ответственность за преступление агрессии должно охватить все военно-политическое руководство РФ.