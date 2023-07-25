На крышах зданий. Спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на российском посольстве — СМИ 25 июля, 09:50 Флаги Молдовы (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

На крыше российского посольства в Молдове растет количество тарелок и устройств для слежения. Особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

Об этом говорится в расследовании Jurnal TV и The Insider.

Отмечается, что слежка была замечена накануне Евросаммита, прошедшего 1 июня, а также в мае после хакерской атаки на правительственные сети Молдовы, когда тысячи секретных документов попали в руки злоумышленников.

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Журналистам удалось идентифицировать людей на крыше посольства: ими оказались засекреченные офицеры связи из Главного разведывательного управления Генштаба РФ и Службы внешней разведки.

Сообщается, что они были тесно связаны с хакерскими группировками, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Хиллари Клинтон.

14 мая на крыше жилого корпуса российского посольства в Кишиневе был замечен сотрудник ГРУ Павел Якунин.

Журналисты отмечают, что «не исключено», что его действия были связаны с предстоящим Евросаммитом и хакерской атакой, произошедшей на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности. В результате «утекла» почти вся закрытая переписка высокопоставленных чиновников, некоторых силовых ведомств и другая конфиденциальная информация.

По данным источника The Insider в пограничной службе Молдовы, страну посещали Сергей Сарапулов, Сергей Королев, Игорь Науменко, Александр Миронов, Константин Валдай, Александр Кошуренко и Александр Чикуров. Все они служат в радиоразведке ГРУ, а некоторые из них являются специалистами по прослушиванию телефонов или взлому компьютерных сетей.

Молдавские журналисты из Jurnal TV заметили, что, как только из Москвы прибывает очередная партия «туристов», на крыше посольства сразу начинается «суета с антеннами».

Всего было насчитано 28 тарелок, передающих или принимающих устройств, установленных на крышах посольства и соседнего здания, где живут дипломаты и техперсонал.

Отмечается, что это гораздо больше, чем у рекордсмена по количеству антенн — посольства РФ в Бельгии, где установлено 17 антенн.

По данным расследования, офицерами-связистами и «слушателями» в Кишиневе командует Александр Васинович. Он часто появляется на крыше посольства и дает указания подчиненным.

Специалисты по кибербезопасности, с которыми общались журналисты, предположили, что таинственными пассажирами в автомобилях, вероятнее всего, были члены группировок хакеров APT28 или APT29, тесно связанные с российскими спецслужбами.

Члены группировок APT28 или APT29 ранее атаковали Белый дом, министерства иностранных дел Чехии, Польши, Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Украины, Норвегии и Нидерландов, министерства обороны Дании, Италии, Германии, штаб-квартиры НАТО, ОБСЕ, МОК, WADA и другие.

Источник в пограничной службе Молдовы сообщил, что жены некоторых офицеров разведки РФ подозрительно часто летают в Москву и обратно. Чаще всего в ручной клади находятся 5−6 флешек и жесткие диски. В ведомстве предположили, что этих женщин используют в качестве курьеров для перевозки «слишком тяжелых файлов».

Перед кибератакой на компьютерные сети правительства Молдовы активное движение происходило и в центре Кишинева: из посольства выезжали автомобили с пассажирами и во время поездок делали короткие остановки возле правительственных зданий, парламента и Службы информации и безопасности.

Во время остановок они разговаривали по телефону, а затем переезжали к новому объекту. В поездках их сопровождали сотрудники военного атташе или офицеры внешней контрразведки СВР.

Ранее сообщалось, что в Молдове ликвидировали агентурную сеть, которая занималась шпионажем с целью дестабилизации ситуации в государстве в пользу РФ.

