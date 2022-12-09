«Почти история болезни». Представитель спецслужб Польши резко высказался о последних заявлениях Путина 9 декабря, 11:00 Владимир Путин (Фото:Pool via Reuters)

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын высмеял последние речи диктатора Владимира Путина и Кремля.



У себя в Twitter он оценил их как «почти историю болезни».

«Последние излияния из Кремля: именно Россия является гарантом безопасности Украины; „польские националисты“ угрожают Украине; НАТО нарушает свои обязательства; Путин как царь Петр I; Украина нарушает закон, а Запад это позволяет» Почти история болезни", — написал польский чиновник.

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Ранее сообщалось, что авторитетное американское издание Politico признало российского диктатора Владимира Путина «неудачником года».

Причиной этому стал его провал в Украине, который привел к потере репутации не только в мире, но и в самой РФ.

