Спецслужбы Польши назвали местонахождение фильтрационных лагерей оккупантов в Украине 27 июля, 18:33 Сотрудники ФСБ проверяют вещи и телефоны украинцев, а также их активность в социальных сетях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Польские спецслужбы назвали местонахождение пяти фильтрационных лагерей на территории Украины.

В интервью Польскому радио пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал города и адреса, где по его данным, они находятся:

в Донецке — ул. Аксакова 56;

в Докучаевске — ул. Независимости Украина 19;

в Мангуше — ул. Титова 63,

в Новоазовске — ул. Коммунаров 69;

в Старобешево — проспект Паши Ангелиной 30.

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Жарин рассказал, что процесс фильтрации и проверки задержанных украинцев в лагерях длился от нескольких часов до нескольких дней. Сотрудники ФСБ проверяют вещи и телефоны украинцев, а также их активность в социальных сетях.

Тех, кто не прошел фильтрацию, могут убить, а часть задержанных зачисляли в российскую армию и отправляли на фронт.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Россия заранее планировала мероприятия по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях.

Президент Владимир Зеленский 13 июля говорил, что российские захватчики депортировали в РФ 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины, среди которых несколько сотен тысяч детей.

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