Немецкие спецслужбы месяцами передавали Украине секретную информацию о войсках РФ — Zeit 28 сентября, 19:54 Решение начать передавать Украине разведданные было принято на третьем месяце войны (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Берлин с начала лета передает Украине секретную информацию разведки о российской армии, сообщает немецкий ресурс Zeit со ссылкой на источники в спецслужбах Германии.

«Федеральное правительство поставляет Украине не только военную технику, но и информацию спецслужб, которую можно использовать в военных целях», — сообщает ресурс.

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Анализы и результаты разведки, которые передают ВСУ, могут помочь украинской армии оценить боеспособность и боевой дух российских подразделений или проверить их позиции, говорится в сообщении. Решение начать передавать Украине разведданные было принято на третьем месяце войны.

Переданная информация немецких спецслужб, по данным Zeit, включает спутниковые снимки, перехваченные радиосообщения и телефонные разговоры.

При этом источники подчеркивают, что переданная информация не подходит напрямую для корректировки ударов ВСУ по войскам РФ. Отмечается, что немецкие разведданные о российских позициях или складах боеприпасов в районах, оккупированных Россией, помогали составить более подробную картину украинской стороне.

Германия также проводила юридическое исследование о допустимости передачи в Украину этой информации, чтобы не стать стороной конфликта. Канцлер Олаф Шольц хочет избежать этого любой ценой, пишет Zeit.

Ранее Шольц заявлял, что немецкое оружие сыграло «решающую» роль в успешном контрнаступлении Украины.



