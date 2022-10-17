Спецслужбы Чехии разоблачили российского агента, который отвечал за пропаганду РФ 17 октября, 18:06 При этом, по данным спецслужб, количество российских агентов в стране находится на очень низком уровне (Фото:adam_gorka/Pixabay)

В Чехии разоблачили российского агента, который имел связи с чешскими журналистами и политиками и участвовал в создании пророссийской пропаганды в стране.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

По данным контрразведки, он использовал связи для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков по темам, отвечающим внешнеполитическим интересам РФ.

Видео дня

«Влиятельная группа, в которую входит этот агент, имела достаточно средств, чтобы поддерживать или даже расширять круг пророссийских журналистов и активистов, которые, кроме производства альтернативного медиаконтента, организовывали бы публичные мероприятия, которые могли бы быть использованы в пользу пропаганды РФ», — заявили в службе.

При этом, по данным спецслужб, количество российских агентов в стране находится на очень низком уровне и на данный момент «не представляет фундаментального риска для безопасности Чехии».