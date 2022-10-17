Спецслужбы Чехии разоблачили российского агента, который отвечал за пропаганду РФ

17 октября, 18:06
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При этом, по данным спецслужб, количество российских агентов в стране находится на очень низком уровне (Фото:adam_gorka/Pixabay)

При этом, по данным спецслужб, количество российских агентов в стране находится на очень низком уровне (Фото:adam_gorka/Pixabay)

В Чехии разоблачили российского агента, который имел связи с чешскими журналистами и политиками и участвовал в создании пророссийской пропаганды в стране.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

По данным контрразведки, он использовал связи для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков по темам, отвечающим внешнеполитическим интересам РФ.

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«Влиятельная группа, в которую входит этот агент, имела достаточно средств, чтобы поддерживать или даже расширять круг пророссийских журналистов и активистов, которые, кроме производства альтернативного медиаконтента, организовывали бы публичные мероприятия, которые могли бы быть использованы в пользу пропаганды РФ», — заявили в службе.

При этом, по данным спецслужб, количество российских агентов в стране находится на очень низком уровне и на данный момент «не представляет фундаментального риска для безопасности Чехии».

https://www.youtube.com/embed/G14XlsI85b4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Чехия Пропаганда Российская агрессия Спецслужбы РФ

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