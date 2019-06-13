Спецпредставитель Украины встретился с главами двух правительств Молдовы — МИД
Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский провел переговоры с двумя главами Молдовы Павлом Филиппом и Майей Санду.
Визит в Кишинев состоялся в среду, 12 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Согласно сообщению, сначала Крыжановский встретился со спикером парламента Зинаидой Гречаный, избранной по результатам выборов, и «назначенными парламентским большинством премьер-министром» Майей Санду и членами его правительства.
После спецпредставитель провел переговоры с «премьер-министром» Павлом Филиппом и членами его правительства.
Во время «встречи со всеми молдавскими лидерами» было отмечено, что «нынешний политический кризис потенциально дестабилизирует ситуацию безопасности в регионе».
В МИД сообщили, что Украина выступает за европейскую интеграцию Молдовы и призывает все политические силы решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния.
Напомним, что в Молдове действуют два правительства - новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имеет поддержку Конституционного суда.
Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ.
Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.