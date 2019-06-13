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Спецпредставитель Украины встретился с главами двух правительств Молдовы — МИД

Сегодня, 17:04
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Спецпредставитель Украины встретился с главами двух правительств Молдовы — МИД - фото

Jesús Gorriti / Flickr

В Молдове состоялись заседания двух кабинетов министров

Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский провел переговоры с двумя главами Молдовы Павлом Филиппом и Майей Санду.

Визит в Кишинев состоялся в среду, 12 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, сначала Крыжановский встретился со спикером парламента Зинаидой Гречаный, избранной по результатам выборов, и «назначенными парламентским большинством премьер-министром» Майей Санду и членами его правительства.

После спецпредставитель провел переговоры с «премьер-министром» Павлом Филиппом и членами его правительства.

Во время «встречи со всеми молдавскими лидерами» было отмечено, что «нынешний политический кризис потенциально дестабилизирует ситуацию безопасности в регионе».

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В МИД сообщили, что Украина выступает за европейскую интеграцию Молдовы и призывает все политические силы решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния.

Напомним, что в Молдове действуют два правительства - новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имеет поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ.

Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

Теги:   Украина-Молдова Молдова Украина

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